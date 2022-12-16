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قناة النهار

تساقط الأمطار على هذه المناطق..التفاصيل

بقلم قناة النهار
تساقط الأمطار على هذه المناطق..التفاصيل
الشتاء
  • 740
  • 0

تساقط الأمطار على هذه المناطق..التفاصيل

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رابط دائم : https://nhar.tv/TXyfN
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