تساقط الأمطار على هذه المناطق غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف طقسا مشمسا على أغلب ولايات الوطن.

وحسب ذات المصادر، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقس مشمس. فيما ستعرف المناطق الداخلية، طقس مشمس إلى ممطر بعد الظهيرة.

هذا وستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا بالشمال. فيما ستتراوح درجات الحرارة بين 24 و31 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 28 و36 درجة بالمناطق الداخلية.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقس مشمس، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 33 و45 درجة. بينما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.