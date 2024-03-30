تساقط الأمطار على هذه المناطق غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط بعض الأمطار على المناطق الوسطى والغربية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقس غائم جزئيا. فيما سيكون الطقس مشمس إلى ممطر بالمناطق الغربية والوسطى بعد الظهيرة.

وسيكون الطقس حار نسبيا بالمناطق الشمالية، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 26 و30 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 26 و30 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما بالنسبة للمناطق الجنوبية للوطن، فستعرف هي الأخرى طقسا مشمسا وحارا. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 29 و39 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.