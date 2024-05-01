تساقط الأمطار على هذه المناطق غدا الخميس

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الخميس، والذي سيعرف تساقط الأمطار على بعض المناطق الجنوبية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غداً الخميس، طقس مشمس. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 20 و23 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 17 و24 درجة بالمناطق الداخلية.

فيما ستصل سرعة الرياح، إلى 40كلم/سا على المناطق الشمالية.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الخميس، طقسا مشمسا إلى ممطر. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 26 و44 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.