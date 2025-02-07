تساقط الأمطار على هذه المناطق غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت والذي سيعرف تساقطا للأمطار، على بعض الولايات الشمالية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا السبت، طقس غائم جزئيا بالصبيحة، وطقس مشمس إلى ممطر بالظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة بين 15 و20 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 11 و19 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، طقس غائم جزئيا. وستتراوح درجات الحرارة بين 17 و32 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.