تساقط الأمطار على هذه المناطق غدا

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف تساقط بعض الأمطار على المناطق الداخلية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقس مشمس. فيما ستعرف المناطق الداخلية، طقس مشمس إلى ممطر بعد الظهيرة.

كما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا بالمناطق الشمالية. وستتراوح درجات الحرارة بين 23 و31 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 24 و34 درجة بالمناطق الداخلية.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، طقس مشمس، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 31 و44 درجة. بينما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.