تساقط الأمطار على هذه المناطق

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية عن تساقط الأمطار، على عدة مناطق من الوطن.

وأوضحت النشرية أن المناطق الغربية والوسطى ستشهد أجواء من مغشاة إلى غائمة. مع تساقط بعض الأمطار على المناطق الغربية أواخر الصبيحة لتلتحق بالمناطق الوسطى بداية من الظهيرة.

كما أن هذه الأمطار تكون غزيرة محليا خلال الليل وتكون على شكل زخات مطرية رعدية.

في حين المناطق الشرقية ستشهد أجواء مغشاة خلال الصبيحة، لتتلبد السماء تدريجيا مع تساقط بعض الأمطار أواخر النهار. حيث تكون غزيرة محليا وعلى شكل زخات رعدية على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس خلال الليل.

اما في المناطق الجنوبية ستعرف أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا على الجنوب الغربي للوطن، شمال الصحراء ومنطقة الواحات مع تساقط بعض الأمطار المحلية خلال الليل. وأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق الجنوبية.