تساقط الأمطار على هذه الولايات غدا الثلاثاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على بعض الولايات الداخلية والجنوبية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الثلاثاء، طقسا مشمسا بالمناطق الساحلية. وتساقط أمطار رعدية على المناطق الداخلية.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 23 و31 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 27 و36 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الثلاثاء، طقسا مشمسا. وبعض الأمطار المرتقبة، على مرتفعات الهقار والطاسيلي. وستتراوح درجات الحرارة بين 35 و45 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.