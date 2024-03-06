أمطار على هذه الولايات غدا الخميس

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الخميس، والذي سيعرف تساقط أمطار على المناطق الغربية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الغربية للوطن، غدا الخميس، تساقط بعض الأمطار. فيما سيكون الطقس مشمسا على وسط وشرق الوطن.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 19 و24 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 15 و25 درجة بالمناطق الداخلية. بينما ستصل سرعة الرياح إلى 50كلم/سا على المناطق الشمالية.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقسا مشمسا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 21 و35 درجة. وستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا مع تطاير الرمال.