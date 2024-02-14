تساقط الأمطار على هذه الولايات غدا الخميس

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ليوم غد الخميس، والذي سيعرف تساقط بعض الأمطار على المناطق الغربية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقسا مشمسا، فيما ستعرف المناطق الغربية، تساقطا للأمطار خلال المساء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، سيكون الطقس حار على المناطق الغربية، وستتراوح درجات الحرارة بين 21 و26درجة بالمناطق الساحلية، وبين 20 و28 درجة بالمناطق الداخلية .

فيما تصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا على المناطق الشمالية.

أما المناطق الجنوية للوطن، فستعرف طقسا مشمسا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 22 و35 درجة. فيما تصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا مع تطاير الرمال.