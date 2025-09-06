تساقط الأمطار على 27 ولاية هذه الليلة

نشر الديوان الوطني للأرصاد الجوية مساء تاليوم السبت نشرية تحذيرية من تساقط الأمطار على 27 ولاية .

وأوضح الديوان أن تساقط الأامطار متواصل اليوم السبت إلى غاية الساعة 23سا00د كما ان كمية الأمطار المتوقعة تصل 15 ملم.

والولايات المعنية هي كل من النعامة ، البيض، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، برج بوعريريج.

بالإضافة إلى ولاية سطيف، ميلة، أولاد جلال، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة، المسيلة، الجلفة، الأغواط، تامنغست، ان قزام، برج باجي مختار، تندوف، وأدرار.