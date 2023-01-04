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تساقط الأمطار والثلوج على هذه المناطق .. التفاصيل

بقلم قناة النهار
تساقط الأمطار والثلوج على هذه المناطق .. التفاصيل
أمطار وثلوج
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تساقط الأمطار والثلوج على هذه المناطق .. التفاصيل

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