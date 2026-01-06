تساقط الثلوج..الحماية المدنية تحذر

كما سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة عدة تدخلات، إثر التقلبات الجوية التي شهدتها المناطق الشمالية للوطن. والمتمثلة في تساقط أمطار معتبرة وهبوب رياح قوية. مست ولايات على غرار الجزائر العاصمة، تيبازة، مستغانم، معسكر. البويرة وتيزي وزو.

ففي ولاية الجزائر العاصمة، تم تسجيل سقوط شجرة على سيارة بحي 504 مسكن ببلدية جسر قسنطينة، وسقوط شجرة أخرى على سيارة بحي وادي طرفة ببلدية درارية، إلى جانب سقوط عمود إشهاري. على خيوط كهربائية بشارع حسان بادي ببلدية الحراش، دون تسجيل أي خسائر بشرية. كما تم تسجيل انجراف جزئي للتربة ببلدية بولوغين، دون تسجيل أضرار بشرية.

أما في ولاية مستغانم، فقد تسببت الرياح القوية في سقوط عدة أغصان أشجار وخيوط كهربائية وسط مدينة مستغانم وبلدية مزغران. حيث تدخلت المصالح المختصة لإعادة الوضع إلى طبيعته.