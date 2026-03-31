تساقط الثلوج بكثافة شديدة على هذه الولايات

حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من تساقط ثلوج على عدة ولايات من الوطن، بداية من مساء اليوم الأربعاء.

وأفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط ثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1000 متر، بسمك يصل إلى 15 سم بولايات ميلة، وقسنطينة، وقالمة، وسوق أهراس وأم البواقي، وباتنة، خنشلة، وتبسة. وذلك بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم، لتستمر إلى غاية منتصف نهار غد الأربعاء.

فيما أفادت نشرية خاصة ثانية، بتساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1000 متر، بسمك قد يتعدى 25 سم. على ولايات البليدة، والمدية، والبويرة، وتيزي وزو، وبجاية، وجيجل، سطيف، وبرج بوعريريج. وذلك بداية من الساعة السادسة مساءً، ليستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم غد الأربعاء.