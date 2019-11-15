تساقط الثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 900 متر غدا السبت

تحذر نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من تساقط للثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها ما بين 900 إلى 1000 متر.

وحسب النشرية فإن الولايات المعنية هي تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، تيارت، الأغواط والجلفة.

وسيكون سمك الثلوج يترواح ما بين 5 إلى 15 سم حسب ذات النشرية، تساقط الثلوج سيكون بداية من الساعة التاسعة ليلا إلى غاية منتصف نهار السبت.

بالإضافة إلى الولايات تيسمسيلت، عين الدفلى، البليدة، المدية، البويرة، تيزي وزو وبجاية، وكل من جيجل، برج بوعريريج، سطيف، باتنة وخنشلة.

وسيكون سمك الثلوج في هذه الولايت يتراوح ما بين 10 إلى 20 سم، بينما صلاحية النشرية بداية من صبيحة السبت إلى غاية صبيحة يوم الأحد.