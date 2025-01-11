 تساقط الثلوج على 13 ولاية بداية من الغد 

حذرت مصالح الأرصاد الجوية مساء اليوم السبت في نشرية خاصة من تساقط الثلوج على 13 ولاية.

وأوضحت النشرية أن تساقط ثلوج سيكون على المرتفعات التي يفوق علوها 900م إلى 1000 متر.

كما أن صلاحية النشرية بداية من يوم الأحد 12 جانفي 2025على الساعة 23 سا 00 د إلى غاية يوم الثلاثاء 14 جانفي على الساعة 06 سا 00د.

وأضافت النشرية أنه من المتوقع أن يتراوح سمكه الثلوج مابين 5 سم إلى 10 سم.

والولايات المعنية هي كل من تيسمسيلت، عين الدفلىّ، البليدة، المدية، الجلفة، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة، وباتنة .