تساقط الثلوج: هذه الطرق مقطوعة بـتيزي وزو والبويرة

نشرت مصالح الدرك الوطني بيانا حول وضعية الطرقات المغلقة بسبب تساقط الثلوج عبر بعض ولايات الوطن.

وأوضحت ذات المصالح أن عدد من الطرق مقطوعة بسبب الإضطرابات الجوية الأخيرة بكل من ولاية تيزي وزو والبويرة.

تيزي وزو:

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزيوزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزيوزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونان،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة نيزي نكولان بلدية ايبدرارن مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.

البويرة:

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو بالبويرة وإفرحونن بتيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين بلديتي الصحاريج بالبويرة وعين الحمام بتيزي وزو وزو ،بالضبط على مستوى منطقة تيزي نكولال بلدية الصحاريج ، الطريق الوطني

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف بتيزي وزو،بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة وتيرودة بلدية الأسنام، مغلق بسبب تراكم الثلوج. أما باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور