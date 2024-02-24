تساقط الثلوج.. وضع جهاز خاص لتأمين الطرقات

وضعت مصالح الحماية المدنية لولاية المدية، جهاز أمني خاص لتأمين سواق المركبات ومستعملي الطرقات بعد التساقط الكثيف للثلوج.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تم وضع الجهاز، بالطريق السيار شمال جنوب، بالنقطة المسماة ماسكوني ببلدية بن شيكاو. وكذا الطريق الوطني رقم 60 ببلدية دراق في دائرة عزيز.

ودعت مصالح الحماية المدنية، سواق المركبات ومستعملي الطرقات إلى أخذ الحيطة والحذر لتفادي حوادث المرور.

كما دعتهم، للتحقق من سلامة شفرات ماسحات الزجاج الأمامي أو غيّرها لأن المطر والضباب والثلوج يؤثر على الرؤية.

وكذا التأكد من أن خزان الماء ماسح الزجاج الأمامي ممتلئ، بحيث يمكنك تنظيف الزجاج الأمامي بانتظام. كما يمكن أيضًا تنظيف المصابيح الأمامية والخلفية بشكل منتظم.

وطالبت ذات المصالح، باعتدال السرعة والإنتباه إلى المشاة بالقرب من الرصيف ومراقبة حالة الإطارات وضغطها، بما في ذلك عجلة الغيار.

وفي الأخير، وضعت مديرية الحماية المدنية بالمدية، الرقم 14 والرقم الأخضر 1021 للتبليغ عن أية حوادث.