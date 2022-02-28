تساقط الثلوج يغلق هذه الطرقات.. والدرك يحذّر

دعت وحدات الدرك الوطني، إلى التحلي باليقظة والحذر أثناء السياقة، بسبب تساقط الثلوج في بعض الولايات

.وحسبما أعلنته قيادة الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فإن اليقظة مطلوبة بالطريق الوطني رقم 106 الرابط بين بلديتي مجانة وثنية النصر ببرج بوعريريج. إلى غاية الحدود الإقليمية مع ولاية بجاية بسبب تساقط الثلوج و تساقط للحجارة على حافة الطريق

كما دعت إلى التحلي باليقظة مطلوبة على مستوى مفترق الطرق الرابط بين الطريق الوطني رقم 20 و الطريق الوطني رقم 83 بين بلديتي عين الزانة وبوحجار بسوق أهراس بسبب صعوبة السير نتيجة تساقط الثلوج