تساقط ثلوج كثيفة بسمك 25 سم في هذه الولايات

حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من تساقط ثلوج على المرتفعات التي يتعدى علوها 1000 متر، بسمك سيصل إلى 25 سـم، في عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الثلوج، سيكون بداية من يوم غد الأحد، على الساعة التاسعة صباحًا. ليستمر إلى غاية يوم الإثنين، على الساعة الواحدة صباحًا.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الثلوج في كل من عين الدفلى، تيسمسيلت، البليدة، المدية، بومرداس، بجاية، البويرة وتيزي وزو.

بالإضافة إلى ولايات المسيلة، الجلفة، تيارت، سعيدة، الأغواط والبيض.

وكذا ولايات برج بوعريريج، سطيف، جيجل، ميلة، قسنطينة. باتنة، خنشلة، أم البواقي وتبسة.