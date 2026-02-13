تساقط ثلوج كثيفة تصل لـ20 سم في هذه الولايات!

أفادت عدة نشريات صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، بتساقط ثلوج كثيفة قد تصل في بعض المناطق إلى 20 سم، على عدة ولايات من الوطن.

وجاء في النشرية الأول، توقع تساقط ثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1100 متر، بسمك يصل إلى 20 سم. في ولايات تلمسان، والبيض، تيزي وزو، وبجاية. وذلك بداية من الساعة الثالثة صباحا من يوم غد السبت، لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد.

فيما أفادت نشرية ثانية، بتوقع تساقط ثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1100متر، بسمك يصل إلى 10 سم. في ولايات النعامة، وسيدي بلعباس، وسعيدة، وتيارت، والأغواط، والجلفة، وتيسمسيلت، وعين الدفلى، المدية، والبويرة. وذلك بداية من الساعة الثالثة صباحا من يوم غد السبت، لتستمر إلى غاية الثالثة صباحا من يوم الأحد.

كما جاء في نشرية خاصة أخرى، توقع تساقط ثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1100 متر بسمك يصل إلى 10 سم. في ولايات برج بوعريرج، وسطيف، وباتنة، خنشلة، وأم البواقي. وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا من يوم غد السبت، إلى غاية الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد.

