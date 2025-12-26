تساقط ثلوج كثيفة على هذه الولايات اليوم

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط ثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1200 متر، بسمك يصل إلى 15 سم إلى غاية منتصف نهار اليوم الجمعة.

وحسب ذات النشرية، تتمثل الولايات المعنية بتساقط الثلوج في كل من البويرة، وتيزي وزو، وبجاية، برج بوعريريج، والمسيلة.

فيما أفادت نشرية ثانية، بتساقط للثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1200 متر بسمك يصل إلى 15 سم، إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الجمعة.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من سطيف، باتنة، وخنشلة.