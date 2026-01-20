تساقط ثلوج كثيفة على هذه الولايات اليوم وغدا

أفاد تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط ثلوج على المرتفعات التي يترواح علوها بين 1000 و1200 متر، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب تنبيه وهو من المستوى الثاني باللون البرتقالي، ستتساقط ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1000 متر و1100 متر. بسمك يتراوح بين 10 و20 سم.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الثلوج، في كل من تيسمسيلت، وتيارت، النعامة، شمال البيض، شمال الأغواط، شمال الجلفة. وتستمر صلاحية النشرية إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأربعاء.

كما أفاد تنبيه ثاني، بتساقط ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1200 متر، بسمك يتراوح بين 5 و10 سم.

ويبدأ تساقط الثلوج على الساعة الـ21:00 سا، وتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأربعاء.