تساقط ثلوج كثيفة على هذه الولايات اليوم وغدا

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، بتساقط ثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1200 متر.

وحسب ذات النشرية، سيكون تساقط الثلوج مرتقب بداية من الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، ليستمر إلى غاية الساعة الثالثة من مساء يوم غد الأربعاء. وسيتراوح سمك الثلوج المرتقبة بين 5 و10 سم.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الثلوج في كل من الجلفة، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس وتلمسان.

فيما أفادت نشرية خاصة ثانية، بتساقط ثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1200 متر، بسمك يتراوح بين 10 و15 سم.

وحسب النشرية، سيكون تساقط الثلوج مرتقب بداية من الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء. ليستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم الخميس.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من الأغواط، البيض والنعامة.