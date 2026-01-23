تساقط ثلوج كثيفة في هذه الولايات بداية من الغد

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط ثلوج على المرتفعات التي يتعدى علوها 1100 متر، بولايتي تلمسان وسيدي بلعباس، بسمك يتراوح بين 5 و15 سم.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الثلوج سيكون بداية من يوم غد السبت على الساعة الثالثة صباحا، ليستمر إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأحد.

فيما أفادت نشرية خاصة ثانية للأرصاد الجوية، بتساقط ثلوج على المرتفعات التي يتعدى علوها 1100 متر، بسمك يتراوح بين 5 إلى 10 سم.

وسيكونتساقط الثلوج بداية من يوم غد السبت على الساعة التاسعة صباحا، ليستمر إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الثلوج في كل من النعامة، وتيارت، تيسمسيلت، وسعيدة. وكذا ولايات البيض، الأغواط، والجلفة.

كما أفادت نشرية جوية خاصة، بتساقط ثلوج على المرتفعات التي يفوق إرتفاعها 1000-1100م، على ولايات المدية والبويرة والبليدة وبجاية وتيزي وزو.

وسيكون تساقط الثلوج، حسب ذات النشرية، ابتداءًا من يوم السبت على الساعة السادسة مساء، ليستمر إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد.