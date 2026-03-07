تساقط ثلوج وأمطار بهذه المناطق غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف أجواءً من مشمسة إلى ممطرة.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأحد، طقس من ممطر إلى مشمس بالمناطق الغربية والوسطى والشرقية. وتساقط ثلوج على المرتفعات الغربية والوسطى التي يزيد علوها عن 1500 متر.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 16 و22 درجة بالمناطق الساحلية. وبين 14 و21 بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقس مشمس، وطقس ممطر بالجنوب الشرقي ووسط الصحراء ومنطقة الواحات. وستتراوح درجات الحرارة بين 22 و38 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.