تساقط ثلوج وأمطار بهذه المناطق غدا الأربعاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأربعاء، والذي سيعرف أجواءً من مشمسة إلى ممطرة.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأربعاء، طقس غائم جزئيا بالسواحل الشرقية والوسطى. وطقس من مشمس إلى ممطر بالمناطق الغربية والوسطى. وطقس حار نسبيا بالمناطق الوسطى والشرقية. وتساقط ثلوج على المرتفعات الغربية التي يزيد علوها عن الـ1500 متر.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 21 و28 درجة بالمناطق الساحلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأربعاء، طقس مشمس، وطقس من مشمس إلى ممطر بشمال الصحراء والجنوب الغربي. وستتراوح درجات الحرارة بين 24 و34 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.