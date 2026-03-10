تساقط ثلوج وأمطار وبرودة بهذه الولايات غدا الأربعاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأربعاء، والذي سيعرف تساقط أمطار على عدد من ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأربعاء، طقس ممطر. وتساقط ثلوج على المرتفعات الغربية التي يزيد علوها عن 1000 متر.

كما ستشهد مرتفعات 800 الى 1000 متر ثلوج كثيفة في كل من سعيدة، سيدي بلعباس، مشرية.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 13 و20 درجة بالمناطق الساحلية. وبين 10 و19 بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأربعاء، طقس مشمس. وطقس ممطر شمال الصحراء والواحات ومنطقة بشار. وتساقط ثلوج على المرتفعات التي تصل إلى 1000 متر بشمال بشار.

وستتراوح درجات الحرارة بين 13 و37 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 70 كلم/سا.