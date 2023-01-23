إعــــلانات
قناة النهار

تساقط كثيف للثلوج بمنطقة ايت لعزيز بالبويرة

بقلم قناة النهار
تساقط كثيف للثلوج بمنطقة ايت لعزيز بالبويرة
  • 155
  • 0

تساقط كثيف للثلوج بمنطقة ايت لعزيز بالبويرة

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/CG5cv
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر