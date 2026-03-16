تساقط كثيف للثلوج عبر 15 ولاية

تشهد المرتفعات الشرقية من البلاد، استمرار تساقط كثيف للثلوج نهار اليوم الاثنين.

وحذر تنبيه للأرصاد الجوية، من استمرار تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات الشرقية إلى غاية منتصف نهار اليوم الإثنين.

وبخصوص الولايات المعنية بتساقط الثلوج فهي: تبسة، خنشلة، باتنة، سوق أهراس، أم البواقي، قالمة. بالإضافة إلى ولايات قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، سكيكدة، جيجل، بجاية وتيزي وزو.

