تساقط كثيف للثلوج في 14 ولاية

أفادت نشرية خاصة لمصلحة الأرصاد الجوية عن تساقط كثيف للثلوج بسمك يصل إلى 20 سم على المرتفعات. التي يتعدى علوها 1000 متر بداية من الساعة السادسة من صبيحة يوم الجمعة. لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم السبت على مستوى كل من ولايات المعنية أم البواقي باتنة خنشلة و تبسة

كما أفادت ذات النشرية عن تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يتعدى علوها 1000 متر بسمك يصل إلى 15 سم. بداية من الساعة الثالثة من مساء يوم الجمعة. لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم السبت في كل من تيزي وزو البويرة بجاية جيجل برج بوعريريج، سطيف ميلة قسنطينة قالمة و سوق اهراس