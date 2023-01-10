قناة النهار تساقط للأمطار على هذه المناطق..التفاصيل بقلم قناة النهار نشر في 10 جانفي 2023 - 11:00 شارك غرِّد أرسل 153 0 تساقط للأمطار على هذه المناطق..التفاصيل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/aVuPC اقرأ أيضا النهار تزور المصابين بمستشفى عبد القادر حساني بسيدي بلعباس بعد إنفجار مسكن قناة النهار 26 ديسمبر طالع هابط: مشروع 40 مسكن بعين تموشنت.. 4 سنين وهوما حاصلين في حفرة .. مخك يحبس قناة النهار 01 جانفي دلال خير: شقيقان مصابان بالفشل الكلوي يعانيان من آلام لا توصف ويحتاجان لزراعة الكلى في أقرب وقت قناة النهار 30 ديسمبر عمليات أمنية مشتركة لمكافحة الجـ.ـرائم التي تمس الإقـتـصاد الوطني قناة النهار 09 جانفي بعد فتحه نهاية 2019 .. أين وصل ملف سكن الترقوي المدعّم ؟ قناة النهار 04 جانفي سنة 2022: مواصلة الإصلاح التشريعي والمؤسساتي .. وأحزاب مع موعد لتجديد القيادات قناة النهار 31 ديسمبر محمد الماحي: كاين ناس عندهم المليون ما يلحقوش ربع واش ندير.. وحبطت النيفو باش الناس تفهمني قناة النهار 05 جانفي التغييرات المناخية والحرارة المرتفعة تنذر بإختفاء بعض اصناف المنتجات الفلاحية قناة النهار 30 ديسمبر زهرة: مشيت في عمري 25 سنة كانت يما تفتل في الطعام رحت ليها نمشي قناة النهار 21 ديسمبر "وزير العدل :" إن إسترداد الأموال المنهوبة تم بالتنسيق مع الدول الأجنبية والعملية لا تزال قائمة قناة النهار 27 ديسمبر