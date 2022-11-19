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قناة النهار

تساقط للثلوج على المرتفعات مساء اليوم

بقلم قناة النهار
تساقط للثلوج على المرتفعات مساء اليوم
تساقط الثلوج
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تساقط للثلوج على المرتفعات مساء اليوم

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رابط دائم : https://nhar.tv/UlLPl
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