قناة النهار تساقط للثلوج على المرتفعات مساء اليوم بقلم قناة النهار نشر في 19 نوفمبر 2022 - 12:14 تساقط الثلوج شارك غرِّد أرسل 688 0 تساقط للثلوج على المرتفعات مساء اليوم إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/UlLPl اقرأ أيضا دلال خير: شابة في ربيع العمر أرهقها المرض وأصبحت تبدو أكبر من عمرها بكثير قناة النهار 18 نوفمبر مالية: البنوك الجزائرية تحضر نفسها لتمويل إقتناء السيارات بالجزائر بقروض حلال قناة النهار 09 نوفمبر بجاية: شاهد الدرك الوطني يجحز أزيد من 26 قنطارا من اللحوم البيضاء الفاسدة بالقصر قناة النهار 09 نوفمبر صريح جدا : هكذا يعاني ضـ.حايا التنابز بالألقاب في صمت قناة النهار 14 نوفمبر نداء للجمهور.. وكلاء الجمهورية يفضحون المحتالين قناة النهار 18 نوفمبر صريح جدا: الجزائريون يمجدون نجاح القمة العربية ولم الشمل العربي .. قناة النهار 02 نوفمبر بنايات بمحاذات الوديان.. خطر يهدد السكان مع سقوط الأمطار قناة النهار 05 نوفمبر بلماضي : "ليريس" عندو عقلية اللاعبين الإيطالين و يقدر يلعب في عدة مناصب قناة النهار 13 نوفمبر "رئيس المجلس الرئاسي اليمني :" صراحة.. لم يكن لدينا أيّ مشكل مع إيران وشعبها قناة النهار 02 نوفمبر بلماضي : مؤلم أن نتحدث عن المونديال ونحن سنتابع من بعيد قناة النهار 16 نوفمبر