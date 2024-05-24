تساقط الأمطار على 23 ولاية 

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة من تساقط أمطار على 23 ولاية.

وأوضحت النشرية أن ابتداءً من يوم الجمعة على الساعة 21 سا 00د إلى غاية يوم السبت على الساعة 03 سا 00 د.

ومن المتوقع أن الأمطار المتساقطة قد تصل أوتفوق 20 ملم.

والولايات المعنية: عين الدفلى، تيسمسيلت، الشلف، غليزان، معسكر، النعامة، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، البيض، تلمسان.

وفي نشرية أخرى للنشرية الجوية تحذر مصالح الأرصاد للأرصاد الجوية من تساقط الأمطار أمطار ابتدآءا من يوم الجمعة على الساعة 16 سا 00د إلى غاية الساعة 23 سا 00 د.

ومن المتظر ان تصل قد تصل أوتفوق 20 ملم.

والولايات المعنية: المدية، البويرة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، باتنة ،خنشلة، سوق أهراس، أم البواقي.