تساقط أمطار مصحوبة بحبات البرَد على 18 ولاية

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، مساء الجمعة، في نشرية خاصة، من استمرار تساقط أمطار مصحوبة بحبات البرد.

وأوضح الديوان أن استمرار تساقط أمطار مصحوبة بحبات البرد إلى غاية يوم غد السبت على الساعة الواحد صباحا (01:00). بكميات تتراوح بين 20 إلى 40 ملم، تصل محليا 50 ملم.

والولايات المعنية هي كل من المدية، البليدة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، تيبازة، عين الدفلى وتيسمسيلت.

ومن المتوقع أن تتساقط أمطار غزيرة بكميات بين 20 إلى 40 ملم على الولايات التالية: برج بو عريريج، ميلة، سطيف، بجاية، قسنطينة، جيجل، سكيكدة، ڨالمة وأم البواقي.