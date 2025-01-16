تساقط الثلوج على المرتفعات التي تفوق 1000 متر بهذه الولايات

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة من تساقط الثلوج على المرتفعات التي يفوق علوّها 100 متر.

وأوضح الديوان أن صلاحية النشرية تبدأ من يوم غد الجمعة من الساعة 06سا 00د إلى غاية يوم السبت الساعة 03 سا 00د.

والولايات المعنية هي: تبسة، أم البواقي، باتنة، وخنشلة.

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية أخرى من تساقط الثلوج على المرتفعات التي تفوق 1000 متر. وذلك ابتداء من يوم الجمعة من الساعة 15سا00د إلى غاية يوم السبت من الساعة 03سا00د.

والولابات المعنية هي: تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، وسوق أهراس.