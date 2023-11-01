تسببت في مقتل سائق جرافة بباتنة.. خروقات في عملية هدم البناية الفوضوية

علمت النهار من مصادر مطلعة على ملف قضية مقتل سائق جرافة خلال عملية هدم بناية فوضوية بحي تامشيط بباتنة قبل يومين. حتى أن عملية الهدم في حد ذاتها تمت بطريقة فوضوية دون ملف تقني و لا أدنى شروط السلامة والحماية. وأن المشرف على العملية تلقى عدة تحذيرات بأن أشغال الهدم بتلك الطريقة والظروف. قد تشكل خطرا سواء على سائق الجرافة أو السكان القاطنين بجوار الجزء المنهار. من خلال أن الجرافة المستعملة صغيرة وقديمة ولا تتوافق وحجم البناية المكونة من طابقين اثنين. فضلا عن نقطة تموضع الجرافة الخاطئ.

وفوق كل هذا فإن البناية المثيرة للجدل كانت محل دعوى قضائية بوقف التنفيذ مُبلغ عنها لدى المصلحة التقنية لبلدية باتنة. ما يفترض حسب قانونيين أن تتوقف عملية الهدم الى غاية الفصل في موضوع الشكوى.

ومن جهة أخرى، فإن ضحية هذه الحادثة المأساوية التي سماها الكثيرون بالفضيحة، عامل لدى المؤسسة العمومية للنظافة وتزيين المحيط. وهنا تم طرح العديد من الأسئلة حول ما إن كان الضحية قد توجه الى موقع الحادث بأمر بمهمة ووفقا لإجراءات التسخيرة المعروفة أم لا. خاصة وأن بلدية باتنة يسيرها رئيس الدائرة بالتكليف وفقا لمبدأ سلطة الحلول بعد تجميد مجلسها البلدي منذ قرابة السنة. ما يعني ان صلاحياته محدودة جدا.

وبناء على كل ما سبق وفقا لتحليلات قانونيين، فإن الحادثة قد يتم تصنيفها في خانة التعسف في استعمال السلطة والإهمال المؤدي إلى الوفاة. علما أن الضحية “ش.ح” شاب ثلاثيني متزوج وأب لـ3 أطفال ومعروف بطيبته وحسن سريرته وتفانيه في العمل.

يذكر أن تساؤلات كثيرة تم طرحها حول سبب اصرار الجهات المعنية على الإسراع في تنفيذ قرار هدم هذه البناية.