تسبب السرطان والعقم..تحذيرات من استعمال الأوراق الذهبية في تزيين الحلويات

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من الورق الذهبي (الرقائق الذهبية في الحلويات) واليت يتم استعمالها لتزيين الحلويات.

واكدت المنظمة في منشور لها أن هذه الأوراق تحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم، أكسيد الحديد إضافة إلى جزيئات نانوية دقيقة جدًا. لا يستطيع الجسم هضمها أو التخلص منها.

وأضافت المنظمة أن هذه الأوراق الخاصة بالتزيين. تخترق جدار الأمعاء وتصل إلى الأعضاء الحيوية مثل الكبد، المخ، والرئتين، وتسبب السرطان تأخر النمو. أمراض المناعة الذاتية الزهايمر العقم

كما حذرت المنظمة من الملمعات الغذائية. (المواد اللامعة في الحلويات والأطعمة) التي تحتوي على

أكسيد الحديد(يسبب العقم، تأخر النمو، السرطان، الزهايمر، تشوه الأجنة).ثاني أكسيد التيتانيوم(يؤدي إلى خلل في الجينات).

وتعتبر هذه المواد ضارة بالصحة، ويُنصح بتجنب الأطعمة التي تحتوي عليها.