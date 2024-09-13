تسبب بهدف ضد فريقه.. بداية سيئة لبلومي مع هال سيتي

يبدو أن بداية الدولي الجزائري، بشير بلومي، مع فريقه الجديد لم تكن موفقة بتاتاً، في أول ظهور أساسي له مع فريقه هذا الموسم.

وشارك اللاعب، بلومي، أساسياً في مواجهة فريقه هال سيتي، أمام شيفيلد يونايتد. في إطار الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “تشامبيونشيب”.

و ارتكب لاعب الخضر، خطأ فادحاً في الدقيقة الـ15 من الشوط الأول، حيث فشل في مراوغة اللاعب المنافس، وضيّع الكرة. وتسبب في هجمة معاكسة للمنافس، نتج عنها إحراز هدف لصالح نادي شيفيلد يونايتد.

وتشير النتيجة حالياً لتقدم نادي شيفيلد يونايتد، في النتيجة أمام هال سيتي، بعد مرور 49 دقيقة من المباراة.