تسبب في مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات.. هذا هو منفذ هجوم نيو أورليانز الأميركية

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “FBI”، مساء اليوم الأربعاء، عن هوية منفذ هجوم نيو أورليانز الأمريكية الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات خلال احتفالهم برأس السنة.

وأوضح مكتب “FBI” أن منفذ الهجوم يدعى شمس الدين جبار، ويبلغ عمره 42 عاما، وهو مواطن أمريكي من تكساس.

وأضاف مكتب التحقيقيات الفيدرالي أن منفذ الهجوم كان يقود شاحنة صغيرة يبدو أنها مستأجرة. وعثر في داخلها على علم “تنظيم الدولة” وعبوة ناسفة محتملة، وقنبلتين يدويتين تم تفكيكهما.

وللإشارة، كانت سلطات نيو أورليانز قد أعلنت مقتل 15 شخصا وإصابة 30 آخرين بجروح، بعدما صدمت شاحنة حشداً من الناس.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤولين أميركيين في وقت سابق من اليوم أن المنفذ خدم سابقا في الجيش الأميركي.

كما نقلت عن مسؤولين أمنيين أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يبحث عن شركاء محتملين للمشتبه به.