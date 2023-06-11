تسبب في وفاة عشرينية.. ممرض يحول مسكنه لعيادة إجهاض بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري 9 بوهران من الإطاحة بممرض وشريكين له قام بتحويل مسكنه إلى عيادة متخصصة في عمليات الإجهاض مقابل مبالغ مالية معتبرة تسببت في وفاة فتاة في ربيعها الثاني من العمر.

مع حجز معدات طبية وأدوية تستعمل في نشاطه غير الشرعي عملية التوقيف تمت بناء على تحريات معمقة حول ملابسات وفاة فتاة في ربيعها الثاني من العمر جراء تعرضها لنزيف حاد ناتج عن عملية إجهاض.

وبعد استصدار إذن وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، وبعد استغلال الجيد للوسائل التقنية أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي في القضية.

ويتعلق الأمر بممرض بأحد العيادات الخاصة، قام بتحويل مسكنه لعيادة لعمليات الإجهاض، ليتم وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيفه مع حجز داخل مسكنه معدات طبية يستعملها في نشاطه غير الشرعي.