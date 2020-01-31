تسبب نوبات قلبية وسكتة دماغية.. الوكالة الفرنسية لسلامة الأدوية تحذر من مضادات الإنفلونزا

حذرت الوكالة الوطنية الفرنسية لسلامة الأدوية، من استهلاك 5 أدوية خاصة بالأنفلونزا، تسبب آثار جانبية قلبية و عصبية.

ويتعلق الأمر بكل من Actifed، Humex، Dolirhume، Nurofen، Rhinadvil.

وأوضحت أن هذه الأدوية، تحتوي على مركب السودوإيفيدرين، يمكن أن يسبب مضاعفات نادرة وخطيرة.

وأكدت أن تناولها، يسبب نوبات قلبية وسكتات دماغية، حيث تم التحذير منها، لكن لا تزال تستهلك على نطاق واسع.

وأضافت أنه بعد حظر الإعلان في جانفي 2018، شرعت الوكالة في تعزيز المعلومات للمرضى والصيادلة حول الاستخدام الصحيح لهذه الأدوية.

وقالت “أظهرت النتائج التي تم تقديمها في مارس الماضي، استمرار حالات الآثار السلبية القلبية الوعائية والعصبية النادرة وإساءة استخدامها”.

وتم الإبلاغ عن 307 حالة خطيرة، بين جانفي 2012 وأوت 2018، منها 54 حالة من التأثيرات على القلب والأوعية الدموية.

كما تم إحصاء 82 حالة من التأثيرات العصبية المركزية، كالسكتة الدماغية، و5 حالات وفاة.

ودعت الوكالة الى استخذام العلاج الطبيعي، كغسل الأنف بالماء والملح أو بخاخات مياه البحر، وتجنب مكيفات الهواء.