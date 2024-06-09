تسبيق صب منح ومعاشات التقاعد بمناسبة العيد

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد، اليوم الأحد، عن تسبيق صب منح ومعاشات التقاعد بمناسبة عيد الأضحى.

وأوضح الصندوق، في بيان له، أن صب المنح والمعاشات سيكون خلال الفترة من 11 إلى 14 جوان الجاري.

حيث سيتم صب المعاشات والمنح يوم 11 جوان الجاري بالنسبة للحسابات البنكية.

فيما سيتم صب المعاشات في الحسابات البريدية يوم 12 جوان بدلا من 15 و16 و17 جوان. ويوم 13 جوان بدلا من 18 و19 و20 و21 جوان، ويوم 14 جوان بدلا من 22 و23 و24 و25 و26 جوان.

وأضاف الصندوق الوطني للتقاعد، أن صب المنح والمعاشات سيكون بإحتساب الزيادات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية بأثر رجعي من ماي 2024.