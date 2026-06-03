تسبيق موعد صب منح ومعاشات التقاعد لشهر جوان في هذه التواريخ

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد كافة المستفيدين من إمتياز التقاعد، أنه تم تسبيق موعد صب منح ومعاشات التقاعد الخاصة بشهر جوان.

ونشر الصندوق في بيان له، الرزنامة الاستثنائية، حيث تأتي هذه العملية في إطار الترتيبات التنظيمية المعتمدة لهذا الشهر. بما يضمن تمكين المتقاعدين و ذوي الحقوق من الاستفادة من مستحقاتهم في أفضل الظروف.

واشار الصندوق إلى أن العودة إلى الرزنامة المعتادة لصب منح ومعاشات التقاعد ستكون ابتداء من شهر جويلية.

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