تستحق كل التقدير.. لأنك منقذي من تقلبات الزمن وصواعقه

قلوب حائرة
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تستحق كل التقدير.. لأنك منقذي من تقلبات الزمن وصواعقه
بقلم إبنة الهضاب/ واحدي نادية

ها أنت تدعوني إلى الرحيل معك على زورق الأحلام السندسية، شراعه الحب والأمل ومجاذيفه الصدق والصفاء في يوم الوفاء، ها أنت جئت قادما من خلف المسافات البعيدة رافعا راية اليمن والسعادة، باسطا يدك اليمنى لتضعها في يدي، لنمضي معا على درب المودة، حاملا في يدك اليسرى باقات ورد وبشرى لتهديني إياها، لتعبّر عن ذكريات حالمة جميلة مضت وأيام مرّت،

ها أنت طرقت باب غرفتي واخترقت أسوار وحدتي لتكون لي خير أنيس وخير صاحب لنكمل المشوار سويا، ونبني بيتا رائعا سقفه الود والنقاء.. سنزرع أحلى ورود في حديقتنا، ها أنت أشعلت شموع الفرح في دربي وجعلتني سيدة في المجتمع ونجمة ساطعة في السماء، فأنت منقذي من مغبات الزمن وصواعقه.

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