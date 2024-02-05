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تستدرجهم عبر الفايسبوك.. شبكة إجرامية تحتال على قصّر مقابل رحلات حرڨة وهمية بوهران

بقلم كريمة سواڨ
تستدرجهم عبر الفايسبوك.. شبكة إجرامية تحتال على قصّر مقابل رحلات حرڨة وهمية بوهران
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تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسانية في وهران من الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في النصب على القصر. بإيهامهم بتسهيل إبحارهم السري مقابل مبالغ مالية معتبرة.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط جماعة إجرامية تقوم بايهام قصر من مختلف ولايات الوطن. عبر صفحات التواصل الاجتماعي بتسهيل هجرتهم السرية عبر البحر إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.
بناء على ذلك تم فتح تحقيق معمق باستغلال كافة التقنيات الحديثة تبعه وضع خطة محكمة التنفيذ عن طريق استدراج افراد الشبكة ببلدية السانية.
وقد أسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 إلى 43 سنة ينحدرون من ولاية وهران تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية بجنحتي تكوين جماعة أشرار والنصب والاحتيال.

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