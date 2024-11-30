تستعمل شاحنات وأسلحة بيضاء.. وضع حد لعصابة أحياء بأم البواقي

في إطار نشاطات ومجهودات الأمن الوطني الرامية لمحاربة مختلف أشكال الجريمة، لاسيما ما تعلق بحماية الأشخاص والمساس بالسكينة العامة والأمن العام، تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عين مليلة ولاية أم البواقي، من وضع حد لعصابة أحياء و توقيف 36 شخصا مشتبه فيهم مع حجز أسلحة بيضاء محظورة، خراطيش وشماريخ.

القضية تعود حيثياتها إلى تاريخ 24 نوفمبر 2024 مساء بعد تلقي مصالح الشرطة لأمن دائرة عين مليلة بلاغ. مفاده نشوب شجار بين مجموعة من الأشخاص بأحد أحياء مدينة عين مليلة استعملت فيه الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء المختلفة. على الفور وبإتخاذ كافة الإجراءات الأمنية وبالتدخل الإحترافي والمحكم تم فض الشجار. وتوقيف عدد من المشتبه فيهم الذين وصل عددهم إلى 36 شخصا تتراوح أعمارهم بين 21 و 60 سنة. مع حجز أسلحة مختلفة استعملت في الشجار وهذا بالتنسق الدائم والمستمر مع النيابة المحلية. وتتمثل في: (أسلحة بيضاء سيوف وسكاكين وقضبان حديدية عصى خشبية، حجز33 خرطوشة، بالإضافة إلى حجز شاحنتين من الوزن الثقيل تستعملان في الدهس وعرقلة حركة المرور.

المشتبه فيهم أنجز ضدهم ملفا جزائيا عن قضية: “جنحة الإنخراط في عصابة أحياء مع توافر ظروف التعدد وحمل أسلحة نارية وألعاب نارية، جنحة الإشتراك في مشاجرة بين عصابات الاحياء وقع أثنائها الضرب والجرح ” بموجبه تم تقديمهم أمام قاضي التحقيق الغرفة الأولى حيث أمر بإيداع تسعة منهم بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل، فيما صدر في حق البقية أحكام قضائية (إفراج مؤقت، رقابـة قضائيـة).

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور