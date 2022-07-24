تستعمل مسدس بلاستيكي.. الاطاحة بعصابة قطاع الطرق في بومرداس

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بودواو بايداع الحبس من قبل قاضي التحقيق محكمة بوداو. بايداع عصابة من قطاع الطرق تنشط مستوى اقليمي بودواو وخميس الخشنة غرب ولاية بومرداس.

بحيث جاءت عملية توقيف أفراد العصابة التي تضمّ 4 أفراد، في أعقاب عشرات الشكاوى من قبل مرتادي الطريق. على محور خميس الخشنة وببودواو ولاية بومرداس، اثر تعرضهم لاعتداءات مصحوبة بعمليات سطو على مستوى رواق الاستعجالات بذات الطريق. وهذا بعدما يتزعم افراد العصابة ان السيارة التي تقلهم أصابها عطب، تمويها منهم من أجل استقطاب الضحايا.

وبعدما يقترب مستعملي الطريق اليهم لتقديم يد المساعدة، يقومون بالتعدي عليهم ويجردونهم من أموالهم وسيارتهم باستظهار مسدس بلاستيكي كوسيلة لترهيب ضحاياهم.

المتهمون بعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية أين تم متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض السرقة بالتعدد واستعمال سلاح ظاهر، واستعمال مركبة.