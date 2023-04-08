تستغل وسائل تكنولوجية.. الفريق أول شنقريحة يُحذر من المُنظمات التخريبية

حذر الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من المنظمات التخريبية التي تعمل على استغلال وسائل تكنولوجية متطورة لأغراض التجسس والتخريب.

وقال الفريق أول، في كلمة توجيهية، على هامش زيارة العمل والتفتيش التي قام بها اليوم السبت إلى قيادة الدرك الوطني، أن هذه المنظمات التخريبية، تستهدف محاولة خلق حالة انسداد وفوضى.

كما حث الفريق أول، مستخدمي الدرك الوطني على ضرورة التمتين المستمر للعلاقة مع المواطنين في كافة ربوع الوطن.

وثمن الفريق أول، أن الدرك الوطني سجل نتائج مشجعة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية.