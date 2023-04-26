تستغل وقت الإفطار في رمضان.. الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة بباب الوادي من الإطاحة بشبكة مختصة في نقل وحيازة وشراء المؤثرات العقلية والمخدرات. تتكون من 3 أشخاص.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فإن أفراد الشبكة تتراوح أعمارهم ما بين 24 و30 سنة. تورطوا في نقل وحيازة وشراء المؤثرات العقلية والمخدرات بطريقة غير مشروعة. بالإضافة كذلك إلى جنحة التشجيع والحث بواسطة التواصل الإجتماعي على البيع بغرض الإستهلاك الشخصي. وجنحة حمل سلاح من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

وأضاف البيان، أن قضية الحال تعود أطوارها إلى معلومة وردت إلى ذات المصالح، تؤكد وجود شبكة إجرامية يندرج ضمن نشاطها المتاجرة بالمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية. حيث باشرت ذات المصالح التحريات في القضية لأجل الإطاحة بأفراد الشبكة التي كانت تستغل وقت الإفطار “خلال شهر رمضان”. حيث تنعدم حركة المرور ويكون السكون مواتيا للتغطية على الأفعال التي تقوم بها.

كما أفضت التحريات إلى تحديد هوية أفراد الشبكة ليتم على إثرها الترصد لهم وتوقيف اثنين منهم على متن سيارة. وبعد إخضاعها للتفتيش الأمني، ضبط بحوزتهما كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. وبعد تمديد الاختصاص وتنفيذ أذونات بالتفتيش. تمكن عناصر الأمن من ضبط وحجز كمية أخرى من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع.

واستغلالا لإجراءات قانونية أخرى، تم الوصول إلى المشتبه فيه الثالث الذي وبعد تنفيذ إذن بتفتيش منزله. تم ضبط بحوزته كمية من المؤثرات والمخدرات الصلبة وكذا مبالغ مالية من عائدات المتاجرة والترويج.

كما مكنت هذه القضية التي نفذها عناصر الأمن الحضري العاشر ببوفريزي من حجز 420 قرص وما يقارب 10 غرام من المخدرات الصلبة (هيروين). 31015 دج من عائدات النشاط الإجرامي. ومجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة من الصنف السادس.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم أفراد الشبكة أمام النيابة المختصة إقليميا. كما تم إيداعهم المؤسسة العقابية بالحراش.

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